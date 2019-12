LA STÅ!!!! Den modigste jenta

Nyheter

Jeg skal ikke her komme veldig mye inn på selve saken. Den har vært behandlet i både tingrett og lagmannsrett. Begge steder ble tiltalte domfelt og fikk også skjerpet straff i lagmannsretten.

Det som gjorde sterkest inntrykk i saken var fornærmede. Hun har blitt utsatt for alvorlige overgrep. Hun meldte selv fra om overgrepene. Hun forklarte seg om disse gjennom timer med såkalte tilrettelagte avhør. Det er avhør som tas opp på video og spilles av i retten.

Lagmannsretten skjerpet overgrepsdom med seks måneder Hålogaland lagmannsrett skjerpet straffen for en mann fra Vesterålen, som var tiltalt for en rekke overgrep mot ei mindreårig jente. Mannen er nå dømt til fengsel i fire år og ni måneder.

Da jeg var til stede i tingretten, satt jeg slik at jeg kun hørte stemmen fra videoen. Hun forklarte seg rolig og nøkternt om det som hadde skjedd, og to ulike rettsinstanser fant forklaringen hennes svært troverdig.

Men jenta var ikke bare tøff nok til å forklare seg. Hun var også tøff nok til å være tilstede i retten, sitte der sammen med sin bistandsadvokat og høre seg selv forklare om det som hadde skjedd. På andre siden av rommet satt tiltalte.

Time etter time satt hun der. Det må ha vært vanskelig, ikke minst fordi man i saker av denne typen må forklare seg veldig personlige ting.

Strafferett er slik at detaljer, bevis og forklaringer skal granskes grundig. Det skal ikke være tvil om at den tiltalte er skyldig før retten kan idømme straff.

Mot er noe som ofte forbindes med risikofylte handlinger: Som å storme inn i et brennende hus for å redde noen eller hoppe ut i et iskaldt vann for hindre at noen drukner.

Men for meg er denne jenta virkelig et eksempel på mot. Mot til melde fra om overgrep, mot til å forklare seg og mot til møte tiltalte ansikt til ansikt.

Timene i rettssalen kommer til å sitte i hukommelsen lenge.