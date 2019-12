En imponerende storfamilie

Nyheter

Som ikketroende ble jeg på sett og vis satt flere tiår tilbake i tid da jeg besøkte Sortland menighet i oktober. Presten holdt tale, barnekoret sang, og barn og voksne kunne sine tekster. Det var likesinnede som følger en felles rettesnor i kristendommen. Jeg mintes mine første, men få dager på «Frelsesarmeen» i Sjøgata på Melbu, for over 50 år siden. Stemningen er faktisk den samme, bortsett fra at den sagnomsuste «flanellografen» kanskje manglet denne dagen.

Det var imidlertid ikke religion denne saken skulle handle om, men mor, far, 11 søsken og et barn i mors liv. Over nyttår blir familien 14 individer stor. Og den vil favne barn fra null til flere og tjue år gamle. Og det det var på menighetshuset det passet best å møtes.

Med så mange barn kan det til tider koke i heimen, kunne mor Heidi Synnøve Ottestad fortelle. Av og til kan det være at navnene går litt i ball. Men hvordan kom de til?

– Jo, det har vært to år imellom og det har vært et år i mellom, og den eldste er nå 23 år, så de har kommet som perler på en snor, sier Heidi Synnøve med et smil. Og nå venter hun den 12. ungen, uti januar neste år, skrev Vol i slutten av oktober.

Familielivet starter tidlig om morgenen. Mens mor og far Lars Gunnar har oversikt over dagens gjøremål, hjelper de eldste barna til med både oppdragelse og leksehjelp. Da er det litt enklere å skjønne hvordan familielivet går rundt.

– For oss er dette helt normalt og for det meste er det bare moro, sier far i huset, men innrømmer at det til tider også kan være slitsomt.

I den familien skulle jeg gjerne gjerne vært flua på veggen førstedags jul.