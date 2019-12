Slik blir været på tiårets siste dag, og på neste tiårs første

Nyheter

For været nyttårsaften 2019 blir overskyet, med temperaturer på like over frysepunktet og lite til ingen nedbør. Dermed er det kanskje ikke det perfekte rakettværet, men som vi sier i Nord-Norge: Det kunne vært verre.

Vindmessig blir det en lett bris på omlag fem meter i sekundet fra nordvest.

Første dag av 2020 blir det litt mer ruskete. Starten av dagen gir regn- og sluddbyger på starten av dagen, som så går over til regn senere på dagen. Mot slutten av dagen letter det noe. Temperaturen blir uforandret.