Valgsendinga 2019: Tidenes morsomste dag på jobb

Nyheter

9. september gikk en 4,5 timer lang valgsending på lufta for Vol. Dette var første gang vi noen gang hadde prøvd noe så ambisiøst. Vi hadde reportere i hver eneste kommune i Vesterålen, som i løpet av sendinga skulle inn direkte. Jeg skulle lede sendinga i studio med gjester som Erwin Teigen, Nilofar Noori, Ørjan Robertsen og Willfred Nordlund. Det tekniske tok elever fra medielinja ved Hadsel videregående skole seg av.

Til alt hell, gikk det bra. Noen tabber ble det, ikke minst av undertegnede, men for å si det forsiktig, det kunne gått verre.

Opplading

Rent personlig hadde jeg ei heller den beste oppladinga. Jeg var nemlig på Heimevernsøvelse uka i forkant. Så ei uke med forberedelser ble gjort på et bøttekott etter klokken 21:00 på kvelden i Bjerkvik under øvelsen. I tillegg førte ei uke i et morkent telt fra 1967 til at jeg pådro meg halsbetennelse og var fri for stemme to dager før sending.

Stemmen kom tilbake, og forberedelsene på bøttekottet var tydeligvis nok til å klare 4,5 time med direktesending.

Dyktige folk

Så er det jo også slik at jeg er heldig, for jeg hadde fantastisk dyktige folk med på sendinga. Vols egne journalister ute gjorde en formidabel innsats. Thor Ivar Guldberg var saklig og god i Bø, Vidar Eliassen alltid litt ufrivillig morsom, men samtidig faglig dyktig i Sortland, Knut Ivar Aarstein strålende i Hadsel, Jørn Aune sikker som banken i Andøy og Tommy Hansen eminent og faglig dyktig til fingerspissene i Øksnes.

I tillegg hadde vi de beste ungdommene med oss fra Hadsel videregående. At de fleste av de først fikk komme i studio dagen i forveien sier litt om hvilken prestasjon de gjennomførte. Jeg ga hver og en en klem etter sending. Det var rett og slett magisk å være med på den reisen med dem.

Jeg håper forøvrig at vi får til flere av denne typen samarbeid og sendinger i fremtida. For mer morsom tror jeg ikke det går an å ha det på jobb.