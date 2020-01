Vegvesenet ber folk tenke seg om to ganger før de kjører bil i helga

Nyheter

Vegtrafikksentralen i Nord-Norge ber folk om å forberede seg på tøffe og skiftende vær- og føreforhold i helga. E6 har vært stengt både over Saltfjellet og i Finnmark i dag, og forholdene kan bli verre i morgen.

– Vi har ikke grunn til å gå ut med en generell oppfordring om å holde seg hjemme, og forholdene varierer selvsagt. Men dette er nok helga for å tenke seg ekstra om før man planlegger turer, særlig via fjelloverganger, sier driftsleder Siril Veiåker-Nilsen på Vegtrafikksentral nord.

Utstyr og tålmodighet

Hun minner om at selv om det kan være fullt forsvarlig å legge ut på en kjøretur i ettermiddag og kveld, er det ventet vanskeligere vær flere steder i morgen.

– Det viktigste er at de som velger å kjøre, er forberedt på at forholdene kan forandre seg. Kanskje blir det vanskelig å komme seg dit du planlegger, og folk må i alle fall ta med seg rikelig med drivstoff, varme klær, mat, drikke – og en god porsjon tålmodighet, er oppfordringen fra Siril Veiåker-Nilsen.

Vegtrafikksentralen har oppdatert informasjon om hvilke veger som er stengt eller har kolonnekjøring på vegvesen.no/trafikk.

Usikkerhet framover

– Problemet er at vi sjelden kan si noe sikkert om når vegene åpnes igjen, og særlig ikke for dagene som kommer.

Fredag ettermiddag er E6 over Saltfjellet i Nordland stengt, etter å ha vært åpen for kolonnekjøring en periode i formiddag. Vegen vil ikke bli åpnet i kveld. E6 over Kvænangsfjellet i Troms og over Hatter og Sennalandet i Finnmark har åpnet nå i ettermiddag, men her forventes det vanskeligere værforhold i morgen. I tillegg er fylkesvegen over Beiarfjellet i Nordland stengt og flere ferjeavganger innstilt på grunn av uværet.