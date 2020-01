Uværet hoppet over Vesterålen. Nå blir det skiføre frem til mandag

Nyheter

I løpet av natta ble det en del vind, men ikke i nærheten av de 20-30 meter i sekundene som var meldt, blant annet av statsmeteorolog Magni Svanevik hos meteorologisk institutt.

Uværet, som tidligere i uke herjet lenger sør, roet seg før det kom til våre bredder.

På Andenes var det på det verste oppe i 16 meter i sekundet med snøbyger rundt klokken 02:00 natt til lørdag. Her meldte meteorologene at det kunne komme opp i 30 meter i sekundet.

Ved Fylkesvei 82 Kjølhågen var vinden oppe i 20-22 meter i sekundet klokken 04:00, men vinden kom fra nord og dermed var det aldri fare for stenging av veistrekningen.

På Sortland var det også langt roligere. Her var det spådd mellom 20 og 25 meter i sekundet, men op det verste var det klokken 04:00 12 meter i sekundet.

På Stokmarknes ble det klokken 04:00 rundt 14 meter i sekundet.

Ellers i landsdelen var det noe verre, med opp mot 25 meter i sekundet i Bodø, men været ble altså langt bedre enn det meteorologene helt frem til midnatt fryktet.

Regnet koimmer

Ser vi på været videre denne helga, vil lørdagen være preget av snøbyger. Gjennom lørdagen vil det temperaturmessig ligge på like under frysepunktet med svak vind på opp mot seks meter i sekundet fra sør og sørøst.

Søndagen byr på mye av det samme. Det vil veksle mellom opphold og snøbyger, med temperaturer like under frysepunktet. Mot kvelden kan det bli mildere, og snøen vil da gå over til regnbyger.