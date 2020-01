Norwegian innfører betaling for håndbagasje

Nyheter

Det var den danske reise- og luftfartsavisen Check-in.dk som først meldte nyheten. Fram til nå har det vært kostnadsfritt å ta med seg håndbagasje på Norwegians reiser, der hver enkelt foreløpig kan ta med seg inntil ti kilo. Det innebærer at man har kunnet ta med seg en trillekoffert inntil maksgrense og plassere den i bagasjehyllen. Flere andre selskap har for lengst innført avgift for lignende tjenester.

Når de nye reglene gjør seg gjeldende om en måneds tid, vil det fortsatt være mulig å ta med seg ti kilo med håndbagasje. Haken er at den må få plass under stolsete foran deg. Tar du med en trillekoffert som skal plasseres i bagasjehyllen, må du betale får det. Ifølge flysmart24 er ikke prisene klare.

– Vi jobber med å oppdatere regelverket vårt for håndbagasje for å sikre at alle våre reisende får en så behagelig flytur som mulig og at flyene går på rute. De endringene vi planlegger å innføre vil bidra til dette, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i en kommentar til flysmart24.no

Ifølge informasjonsdirektøren blir reglene innført for å gi passasjerene mer valgfrihet.

– Norwegians forretningsmodell er tuftet på valgfrihet. Det ligger også til grunn for det nye regelverket vi vil innføre. Alle som reiser med oss kan fortsatt ta med seg håndbagasje, uansett billettype, sier han til flysmart24.

Flere endringer som gjelder Norwegians bagasjeregler er også på trappene. Vektbegrensningen på vanlig bagasje som sjekkes inn, øker fra 20 til 23 kilo. En annen endring er at kunder med såkalt fleksibel billett, kan ha med seg 15 kilo i stedet for 10 kilos håndbagasje. Til flysmart sier Sandaker Nilsen at disse endringene snart blir gjeldende, men presiserer at passasjerer som alt har kjøpt flybilletter hos Norwegian, ikke blir berørt av endringene.