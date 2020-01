Tre vesterålsskoler deltar som Miljøagenter

Nyheter

Klimakokkene er en nasjonal kampanje for 5.-7. trinn, tilpasset faget mat og helse. I løpet av januar skal de påmeldte klassene konkurrere i å lage de mest smakfulle, næringsrike og klimasmarte rettene – bestående av råvarer med så lavt klimaavtrykk som mulig. De beste rettene skal tilberedes av profesjonelle kokker og vurderes av et smakspanel bestående av barn.

– Med Klimakokkene ønsker vi å gi fremtidens forbrukere kunnskapen de trenger for å kunne ta bærekraftige valg i hverdagen og en forståelse av hvor viktig det er å tenke helhetlig for å motvirke global oppvarming, sier Are Shaw Waage, daglig leder i Miljøagentene.

Ifølge en ny rapport fra FNs klimapanel kommer en tredjedel av verdens klimautslipp fra matproduksjon. Hvis vi skal klare å leve mer bærekraftig må vi endre måten vi produserer og konsumerer mat.

– Vi må bli mer bevisste på hva vi har på middagstallerkenen vår og hvor stort klimaavtrykk maten vi spiser har, sier Waage i Miljøagentene.

Klimakokkene starter 6. januar og arrangeres i samarbeid med Toro.

Barn kan påvirke de voksne

Ifølge en Norstat-undersøkelse gjort på vegne av Toro, ønsker to tredeler av befolkningen å redusere klimaavtrykket sitt, men synes det er vanskelig å finne informasjon om matens klimapåvirkning. Miljøagentene tror at barn kan bidra til å sette matens klimaavtrykk på agendaen.

– I Miljøagentene vet vi at barn er optimister og finner gjerne gode løsninger der voksne ser problemer. Vi har derfor stor tro på at Klimakokkene ikke bare vil være en lærerik og morsom konkurranse for barna, men vil ha en positiv effekt på voksne også, sier Waage.

For å redusere klimagassutslippene tilknyttet mat må også matprodusentene ta ansvar, og Miljøagentene ønsker at flere produsenter merker sine varer med lavt klimaavtrykk.