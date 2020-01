– Kvinnen har ikke blitt utsatt for gjengjeldelse

Kommunen avviser totalt at kvinnen som har saksøkt kommunen er blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha levert et varsel om kritikkverdige arbeidsforhold. – Arbeidsgiveren har ikke gitt kvinnen negative reaksjoner eller behandlet henne dårligere fordi hun har varslet, skriver kommunens advokat.