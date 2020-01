11 drukninger i Nordland i fjor, nest høyest fylke

Nyheter

– Til tross for en nedgang fra året før, drukningstallene er fremdeles altfor høye, noe som bør tas på alvor av myndigheter og samfunnet for øvrig. Norske skolebarn har dårligere svømmeferdigheter enn i våre naboland. Derfor bør vi satse mer på å lære alle å svømme, og ikke minst sørge for å ha vann i bassengene. Vi trenger et nasjonalt krafttak for å få ned drukningstallene, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.

Fylkesoversikt drukning 2019:



- Rogaland 14

- Nordland 11

- Trøndelag 9

- Møre og Romsdal 8

- Hordaland 7

- Vest-Agder 6

- Troms, Akershus, Telemark 5

- Sogn og Fjordane 3

- Finnmark, Østfold, Vestfold, Oslo, Aust-Agder 2

- Buskerud, Hedmark 1





Drukningsstatistikk årsak 2019:



- Fall fra land eller brygge 33

- Fritidsbåt 23

- Bading 9

- Bil i sjø eller vann 7

- Dykking 5

- Andre årsaker 4

- Kano/kajakk 3

- Yrkesbåt 1

- Gjennom is 1