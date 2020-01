Frp trekker seg fra regjeringen

Nyheter

– Jeg tok oss inn i regjering, og jeg tar oss ut av regjering, fortalte Jensen på pressekonferansen.

.– Vi får ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, fortsatte Jensen.

Jensen understreket at hun er stolt over politikken Frp har gjennomført den tiden de har sittet i regjering. Hun listet opp flere punkter hun mener regjeringen har lyktes med.

– Vi strammet inn innvandringspolitikken og fikk satt i gang politikk vi hadde stått alene om gjennom en årrekke, sier hun men innrømmer samtidig at det til tider har vært tøffe tak internt i regjering og i Stortinget, sa hun.

Ifølge Jensen startet utfordringene i regjeringen med regjeringsutvidelsen, og sa at begeistringen gradvis ble mer og mer borte, og at politikken etter hvert ble preget av for mange kompromiss.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det ikke var mulig for henne og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringen.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt fordi dette var en vanskelig avveining. For meg var det riktig at gutten kom hjem til Norge, og dermed fikk hjelp, sa statsministeren.

– Det har ikke vært min intensjon å karakterisere andre partiers standpunkt eller moral, men det hadde ikke vært mulig for meg og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringen, fortsatte hun.