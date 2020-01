Avinor vil bruke 6,4 milliarder på storflyplass på Leknes

Nyheter

Lokasjonen for en ny storflyplass i regionene Lofoten og Vesterålen, har vært debattert i flere år.

Alternativene har vært mange, deriblant også Stokmarknes lufthavn Skagen og en helt ny flyplass på Hadselsand.

Nå har konklusjonen fra Avinor og Statens Vegvesen klar.

NRK siterer rapporten og forteller at de har falt på Leknes som den beste lokasjonen.

I rapporten sies det at Leknes lufthavn bygges ut, mens Svolvær lufthavn legges ned. Så skal det samtidig brukes penger på å utbedre veien mellom Lofoten og Leknes.

– Ny storflyplass på Leknes med ny veiløsning gir best samfunnsøkonomi, sier Jon Sjølander som er prosjektansvarlig i Avinor ifølge NRK.

– Det vil gi god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo, fortsetter han.

Avinor leverer anbefaling om lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen 1. februar Det omfattende utredningsarbeidet Avinor har gjort i samarbeid med eksperter og Statens Vegvesen nærmer seg nå slutten. I dag gjorde prosjektet rede for status i arbeidet med de fire ulike mulige løsningene for lufthavnstrukturen i regionen.

Bygges nytt

Løsningen vil forutsette at Svolvær lufthavn legges ned og at ny flyplass bygges like ved der Leknes lufthavn ligger i dag.

Prislappen på ny flyplass samt utbedring av veien mellom Svolvær og Leknes, vil komme på 6,4 milliarder kroner, hevdes det fra Avinor og Statens Vegvesen.

For å få bygget flyplassen, trengs det penger. De pengene har Avinor hele tiden sagt at de ikke har. Dermed må det komme penger i Statsbudsjettet for å få realisert prosjektet.

Rapporten er nå ferdigstilt og oversendes nå Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. NTP er planlagt lagt fram våren 2021.