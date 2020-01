Fant død person på branntomt i Hamarøy

Nyheter

Dette melder Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

– Etter omfattende søk i branntomta på Bognes ble det i går kveld funnet en død person. De pårørende til den savnede mannen er underrettet om funnet, sier Aslak Finvik, politioverbetjent ved Innhavet lensmannskontor.

– Politiet gjør de nødvendige etterforskingsskritt for å få fastslått identiteten på den døde personen. Det er ingen ting som indikerer at dette skulle være en noen annen enn den savnede. Brannårsaken er det for tidlig å si noe om, den vil vår videre etterforskning kunne avdekke, legger Finvik til.

Det var natt til onsdag det brøt ut brann i en bolig, og det ble da ikke opprettet kontakt med beboeren, som er savnet etter brannen.

