Politiets mål for responstid ikke innfridd

De nasjonale resultatene viser at politiet i 2019 ikke innfridde kravene til responstid i to av tre tettstedskategorier; i den største og i den minste tettstedskategorien. Samtidig viser resultatene at responstiden for fjoråret var noe bedre enn i 2018 i to av tre tettstedskategorier.

– I den mellomste tettstedskategorien er det en forbedring på nesten ett minutt fra 2018 til 2019, opplyser seksjonsleder Elisabeth Rise ved politioperativ seksjon i Politidirektoratet.

Ingen av politidistriktene innfridde kravet til responstid i alle tettstedskategoriene. Rise opplyser at det i mange tilfeller handler om et avvik på under ett minutt mellom krav og resultater.

I fjor innfridde politiet kravet som var satt til tiden det tar før samtalen er besvart. Kravet er at 95 prosent av nødsamtalene skal besvares innen 20 sekunder.

Det er registrert en økning i antall telefoner inn til politiets operasjonssentral fra 2018 til 2019. Selv om antall telefoner inn til politiets operasjonssentral har økt, er resultatene på nasjonalt nivå forbedret med 1,2 prosent fra 2018 til i fjor.