MDG Nordland: Vil ha nasjonalt forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri

Partiet skriver i en pressemelding at oppskyting av fyrverkeri forårsaker store skader og betydelig lidelse for både mennesker og dyr, og at ifølge Nils Bull, overlege ved Haukeland universitetssykehus, skades mellom 200 og 300 mennesker hvert år.

I en studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) reagerte 23 % av 5000 hunder negativt på fyrverkeri.[3] Overfølsomhet for høy lyd gjør at familiedyr står i fare for å komme på avveie som følge av sterk redsel eller panikkanfall. På nyttårsaften risikerer disse dyrene mange steder å fryse i hjel.

På nyttårsaften er det en utfordring at mange ikke forholder seg til det tillatte tidsrommet for oppskyting.[4] Det gjør det vanskelig å sikre trygge rammer for mennesker og dyr som påvirkes negativt.

De negative konsekvensene knyttet til privat oppskyting av fyrverkeri har gitt seg utslag i at stadig flere ønsker et forbud velkommen. Ifølge tall fra Dyrebeskyttelsen ønsker 71 % av de spurte et forbud mot oppskyting i privat regi.[5] I en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), kommer det fram at 67 % ønsker et forbud. Tallet øker til 71 % dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri.[6]





Miljøpartiet De Grønne i Nordland vil

· at Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for et nasjonalt forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri