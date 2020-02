Widerøe friskmelder flytrafikken fra lavtrykket

Nyheter





I 13.30-tiden var lavtrykket på et nivå som gjorde det mulig for flyselskapet å operere på alle lufthavner i Finnmark.

– Nå får vi flyene våre i posisjon slik at vi opptar normal flydrift i Finnmark, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

26 avganger

På det meste var 26 avganger innstilt tirsdag som følge av lavtrykket. Værsystemet beveget seg nordover, men det gikk langsomt. Det førte til at de små flyene ikke kunne fly.

– Den siste destinasjonen vi ventet på, var Hammerfest, og den er nå klarert. Dermed er flytrafikken i landet friskmeldt fra lavtrykket, sier Solli.

Påvirket høydemåler

Lavtrykket påvirker flyenes høydemåler, og i de små flyene er det ikke mulig å justere for det lave trykket.

Kommunikasjonssjefen opplyste tirsdag morgen at måleenheten hektopascal fortsatt lå 0,5 under det nivået som kreves for at flyene kan fly igjen.

Men dette endret seg utover dagen, og flygningene ble gjenopptatt.