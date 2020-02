Ap går inn for kommunal lakseskatt

Nyheter





– Næringen må betale mer til fellesskapet. Det er et tydelig budskap fra oss, sier fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet til NTB.

Arbeiderpartiet foreslår nå en arealavgift eller produksjonsavgift for å sikre inntekter til vertskommunene for fiskeoppdrett.

– De kommunene som stiller areal til disposisjon, må få mer igjen for det, fastslår Myrseth.

Arbeiderpartiet sier derimot nei til de modellene som ble foreslått av det såkalte havbruksskatteutvalget i fjor høst.

Flertallet i det regjeringsoppnevnte utvalget gikk inn for at oppdrettere bør betale en overskuddsbasert grunnrenteskatt à la den som allerede er innført for olje- og gassnæringen og kraftnæringen.

Arbeiderpartiet mener for sin del at dette forslaget ikke går langt nok i å sikre inntekter til vertskommunene.

– Det viktigste for oss er at kommunene får mer igjen, sier Myrseth.

Hun holder likevel døra åpen for en grunnrenteskatt der også staten får en del av inntektene.

– Man kan aldri lukke døra for godt for å se på muligheten for inntekter til staten. Men fokuset vårt er på kommunene nå, sier Myrseth.