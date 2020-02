Fylkesting neste uke: Disse sakene mener fylkesordføreren er viktig

Nyheter

Mer konkret tenker han på sakene «Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2019», «Kompetansestrategi for Nordland 2020-2024», og ikke minst saken «Justering i satsning på næringsveger som følge av reduksjon i ramme».

– Særlig den siste saken vil nok skape mye debatt i fylkestinget, sier Torgersen i ei pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Han trekker også frem to høringssaker: Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og forslag til endring av regler om turistfiske. Begge er saker som berører befolkning, natur og næringsliv i Nordland.

To prinsipielt viktige saker som angår fylkeskommunen selv står også på sakskartet, Valg av ny sekretariatsordning for kontrollutvalget i fylkestinget, samt revidering av reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget til fylkesrådet.



– Ellers skal fylkestinget behandle en rekke årsmeldinger; fra Elev- og lærlingombudet, Mobbeombudet, Yrkesopplæringsnemda og Trafikksikkerhetsutvalget. Det ligger veldig mye interessant informasjon i disse sakene, som omhandler aktiviteten i disse organene i året vi har bak oss, sier Torgersen.

Fylkestinget skal denne gangen også ut av salen og på bedriftsbesøk til industriselskapet Freyr. Fylkesordfører Knut Petter Torgersen skal stå for den offisielle åpningen av selskapets nye lokaler på Mo.

