Vil heise regnbueflagget på fylkeskomunnale flaggstenger

Interpellasjon: Heis flagget med Pride





Pride er en årlig feiring av kjærlighet, kjønns- og seksualitetsmangfold av og med LHBTQ+-personer. Arrangementet stammer fra opprøret i New York 1969 da en politirazzia av utestedet Stonewall ble voldelig. Noen år etter det første Pride-arrangementet ble gjennomført i USA kom feiringen til Norge. Arrangeringen av og åpenheten rundt Pride er sett på som en viktig faktor i holdningsarbeidet og følelsen av tilhørighet i samfunnet. Nordmenns holdninger har blitt mer positive over flere år. Vi har fått kjønnsnøytral ekteskapslov, rett til adopsjon og flere har fått friheten til å leve sine egne liv.

Vi er likevel ikke i mål. I 2017 gjennomførte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin tredje undersøkelse av innbyggernes holdninger til lhbti-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intetkjønn). Undersøkelsen viste, blant annet, at hver tiende innbygger i Nord-Norge har en negativ holdning til homofile og er uenig i at lesbiske og homofile skal ha like rettigheter som heterofile. Resultatet av undersøkelsen viser at samfunnet fremdeles har en vei å gå for å realisere komplett likestilling mellom seksuelle legninger.

LHBTQ+-personer skal, på lik linje med andre, føle seg hjemme i Nordland. Dette bør fylkeskommunen vise tydelig gjennom bruken av regnbueflagget. Flagging av regnbueflagget på våre flaggstenger under Pride-markeringer vil vise at fylkeskommunen aktivt og offentlig står på deres side. Kostnaden ved en slik flaggbruk vil være minimal, men vil ha en stor betydning for enkeltmennesket.

Med denne bakgrunnen er mitt spørsmål til fylkesrådslederen som følger:

- Hva tenker fylkesrådslederen om å flagge regnbueflagget på fylkeskommunale flaggstenger ved lokale Pride-arrangementer?