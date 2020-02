Regn og avtagende vind utover formiddagen

Nyheter

Yr melder for lørdag om sørvestlig liten og periodevis full storm utsatte steder, om formiddagen minking til sterk kuling. Om kvelden sørvestlig stiv kuling, senere nordvestlig liten kuling.

Regnbyger og sluddbyger, til dels snøbyger i indre og høyere strøk.

Temperaturene vil ligge like i overkant av null grader, opp mot to, tre grader midt på dagen.

Høy vannstand

Varsel for strekningen Bodø til Melbu: Fra sent fredag kveld til lørdag ettermiddag ventes høy vannstand i kombinasjon med høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til lørdag 23-01 og lørdag 11-13. Vannstanden er estimert til 90-120 cm over verdiene i tidevannstabellen.