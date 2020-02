Øker til liten storm igjen

Nyheter

Yr melder for søndag om økning til vest til nordvest sterk kuling, fra om formiddagen liten storm i Lofoten og Vesterålen.

Sluddbyger, senere snøbyger.

Temperaturene vil ligger på et par, tre grader midt på dagen.

Gjelder for Lofoten, Vesterålen, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark:

Varsel for strekningen Røst til Hammerfest: Tidlig søndag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 60-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, sør for Andenes er det også ventet høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring kl 13-14.