Politidirektoratet advarer mot høyere fartsgrenser

Fartsgrenseforslaget har vært på høring, og Politidirektoratet påpeker at økte fartsgrenser vil føre til økt risiko for ulykker og flere alvorlige trafikkulykker, skriver VG.

I dag er øverste lovlige fartsgrense på norske motorveier 110 kilometer i timen. Møre og Romdal politidistrikt mener det bør forbli slik.

«Distriktet fraråder på det sterkeste innføring av 120 km/t på motorvei i Norge», står det i høringssvaret. Også Helsedirektoratet går mot forslaget.

Det får ikke Frps Bård Hoksrud til å endre oppfatning. Han vil ha høyere fart.

– For noen av de aller beste motorveiene vi har i Norge er bygd for 130 kilometer i timen. De er egentlig bygd for enda høyere fart, sier Hoksrud til VG.

Saken ligger nå på samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) bord.