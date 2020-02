Nyheter

Tidlig fredag kveld meldte politiet om en mulig eksplosjon i området ved jernbanelinjen på Bjørnfjell. Nødetatene rykket ut til stedet for å få klarhet i situasjonen. Det viste seg at personer tilknyttet et hotell på svensk side hadde sprengt løs snøskavler, og på den måten forårsaket smellet.

– Vi har vært i kontakt med og satser på at de gir beskjed neste gang, skriver politiet på Twitter.