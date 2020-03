Han er ny fylkesdirektør for finans og organisasjon

Nyheter

Det melder Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

Even Ediassen er tilsatt som fylkesdirektør for finans og organisasjon i Nordland fylkeskommune. Ediassen er i dag selvstendig næringsdrivende og har erfaring både fra det offentlige og det private næringsliv.

Tidligere har Ediassen vært rådmann gjennom 10 år i blant andre Gildeskål kommune og Fauske kommune. Han har jobbet med omstillingsprosesser både som rådmann og som prosjektleder, en erfaring som blir god å ha med seg i den omstillingen som Nordland fylkeskommune står i om dagen.

– Jeg har trivdes svært godt i lederroller i offentlig sektor, og synes endringsledelse er spennende å jobbe med. Stillingen som fylkesdirektør for finans og organisasjon blir utfordrende og interessant å ta fatt på, sier Ediassen. Han karakteriserer seg selv som et samfunnsinteressert menneske med sterk interesse for utvikling av lokalsamfunnet og det offentlige som velferdsaktør.

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, er godt fornøyd med å ha fått på plass en leder som har utviklingsperspektivet langt fremme i pannebrasken.

– Jeg er glad for at vi har fått inn Even Ediassen som fylkesdirektør for finans og organisasjon. Det er en viktig stilling som legger til rette for god tjenesteutvikling i Nordland fylkeskommune, spesielt i en tid der organisasjonen er i omorganisering og utvikling, sier Eggesvik.

Ediassen vil være i full funksjon i stillingen fra 1. april.