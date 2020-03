Knallvekst for eksport av skrei

Nyheter

I år er det en storsatsing på skrei i Frankrike i regi av Sjømatrådet. Utsending Trine Horne for Sjømatrådet i Frankrike sier målsetningen er klar:

– Vi skal sette ny eksportrekord for skreien i år også, sier hun til Fiskeribladet.

120 prosent økning

Eksporten har økt med 120 prosent fra 2015 til 2019 målt i eksportverdi. Mens det i 2015 ble eksportert skrei for 134 millioner kroner, kom eksporten i fjor opp i 290 millioner.

Et spesielt trekk i utviklingen er at både prisen per kilo skrei eksport og mengde skrei har økt med 47 prosent i løpet av de fire årene. I fjor landet eksportprisen på 44,29 kroner kiloet etter å ha vært 30,18 kroner for fire år siden, skriver avisa.