Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Nordland avlyses, men åpner for digital løsning

– Vi i Ungt Entreprenørskap Nordland har fulgt tett med på hva Folkehelseinstituttet (FHI), og myndighetene anbefaler rundt koronaviruset og arrangementer, med den seneste oppdateringen fra 10. mars. På bakgrunn av dette gjennomførte Nordland fylkeskommune også egen risikovurdering for arrangementet og konklusjonen er at de avlyser deltakelse, opplyser Ungt entreprenørskap i ei pressemelding og fortsetter:

– Dette er en beslutning også vi i Ungt Entreprenørskap Nordland, som ansvarlig arrangør, støtter fullt og helt opp om. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og skal selvsagt høre på de anbefalinger som til enhver tid gis fra sentrale autoriteter rundt koronaviruset. Det er med tungt hjerte at vi gjør dette, og vi beklager på det dypeste til spesielt elever og lærere som skulle deltatt. I tillegg beklager vi til våre samarbeidspartnere og alle frivillige som skulle stille opp. Vi vet at vi nå får mange skuffede ungdommer, som helt siden i høst har sett frem til å vise frem sin ungdomsbedrift, som de er utrolig stolt over.

Digital løsning

Ungt entreprenørskap forteller videre i pressemeldingen at de vet at fylkesmesterskapet var noe mange så frem til:

–For mange er Fylkesmesterskapet et høydepunkt, de har brukt ekstremt mye tid på forberedelser opp mot arrangementet. Selv om det fysiske arrangementet er avlyst ser vi på en løsning for å kjøre mesterskapet i en digital drakt. Ungdommene som skulle deltatt skal få muligheten til å konkurrere likevel og vise frem bedriftene sine. Vi skal selvsagt kåre fylkets beste ungdomsbedrifter på tross av denne situasjonen. Detaljene rundt dette kommer vi tilbake til straks det er klart. Alle elever, lærer og jurymedlemmer vil bli kontaktet for videreinformasjon om å delta digitalt.Vi lover heder og ære til ungdommene - klart vi skal ha med Nordland sine nominasjoner videre til et eventuelt Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter, avsluttes det.