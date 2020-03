WHO erklærer pandemi

Nyheter

Det opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag, gjengitt på VG.

– De siste to ukene har antallet tilfeller av coronaviruset utenfor Kina blitt 13 ganger høyere og antallet land som er rammet tredoblet seg. Tusenvis av mennesker kjemper for livet i sykehus, sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO.

Det er nå over 118.000 tilfeller i 114 land. 4291 mennesker har dødd.

– Vi er dypt bekymret over det alarmerende nivået av spredningen og omfanget, sier Ghebreyesus og fortsetter:

– Derfor har vi gjort vurderingen å kategorisere Covid-19 som en pandemi.

Man skal ikke ta lett på ordet «pandemi», ifølge Ghebreyesus.