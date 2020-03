Avlyser turer i Vesterålen

Nyheter

– Våre ubetjente hytter kan vanskelig stenges, men vi ber spesielt større grupper om å unngå å besøke hyttene våre, sier turlagets leder Trond Løkke i ei pressemelding.

Den Norske Turistforening (DNT) har anbefalt sine lokalforeninger å avlyse planlagte møter, fellesturer og organiserte aktiviteter.

– De aller fleste administrasjoner og arbeidsplasser velger å legge til grunn et føre-var-prinsipp for egen drift, skriver DNT til sine medlemsforeninger. Det heter videre fra DNT at alle møter som årsmøter, dugnadsmøter og andre møter i egen regi anbefales avlyst og gjennomføres digitalt der dette er mulig. Organiserte fellesturer og aktiviteter avlyses.

– Rådene vurderes fortløpende ut fra nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, uttaler turlagsleder Løkke.