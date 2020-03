Nyheter

- Ja, det kan du bare glemme, det er et helt feil bilde av det som nå skjer, sier salgsdirektør for ferskfisk i Nordic Group, Tone Karstensen til Kyst og Fjord.

Hun er lettere provosert av nyhetsvinklinger som handler om at koronakonsekvensene ikke gjelder hvitfisk, eller sågar at det som skjer faktisk kan være positivt for hvitfiskbransjen og at pris på blant annet torsk må opp på grunn av valutasituasjonen.

– Situasjonen er den motsatte. Det som har skjedd de siste dagene er at vi er i ferd med å miste leveransene av fersk fisk til hele foodservice-markedet, inkludert storhusholdning. Alt er avlyst, ingen spiser på restaurant, det offentlige rom stenges rett og slett ned i mange av de europeiske markedene våre. Butikkene selger fremdeles fisk, men det er ikke det første kundene kjøper, sier hun i følge avisa.