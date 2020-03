Nordlandssykehuset setter katastrofeledelse

Nyheter

– Sykehuset har etablert katastrofeledelse pandemi, der det også er nedsatt en egen pandemistab under ledelse av fagsjef, som sørger for at vi til enhver tid kan imøtekomme de nasjonale råd fra helsemyndighetene. Beredskapsplan for pandemi er iverksatt, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen til NRK.

Ett av tiltakene sykehuset har iverksatt er at å begrense alt av besøk til sykehuset for å hindre koronasmitte.

– Vi ber derfor folk gjøre en streng vurdering om alle besøk til sykehuset er nødvendig. Unntaket er pårørende til barn, kritisk syke og fødende.