Solberg: – Den første har dødd av korona i Norge

Nyheter





– Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd. Og dette er jo grunnen til at vi tar så inngripende tiltak, sa Solberg på direkten på Dagsrevyen.

Hun sa videre at mange nordmenn med sykdommer er sårbare, og som ikke vil tåle det en så hard sykdom som koronaviruset kan gi hos enkelte.

– Vi må i solidaritet med disse sørge for at vi forsøker å bekjempe dette viruset så godt som mulig, sa Solberg.

Oslo universitetssykehus (OUS) bekrefter torsdag kveld at en eldre pasient som var innlagt på sykehus er død som følge av viruset.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et dødsfall, men kan ikke si noe mer utover dette, sier pressevakt ved sykehuset til VG.

– Jeg har den største medfølelse med dem som har mistet en av sine. Vi har nå fått det første dødsfallet i Norge, sier Bent Høie til VG.

– Vårt mål er at coronaviruset skal ta så få liv som mulig i Norge. Dette understreker betydningen at alle nå blir med på denne dugnaden for å stoppe smitte og forhindre alvorlig sykdom, sier han.