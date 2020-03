Nord-Norge: Vegtrafikksentralen oppfordrer til varsomhet med å legge ut på hyttevegene

Nyheter

Det blåser kraftig og snør mye i Nord-Norge. Det gjør at Statens Vegvesen kommer med en oppfordring.

Etter at statsministeren oppfordret folk til å reise hjem fra hytta, har Vegtrafikksentral nord har en del pågang fra folk som er usikre på hva de skal gjøre.

– Folk må sjekke vær- og føreforhold før de legger i veg fra hytta. Vi ser blant annet at flere strekninger som sjelden er stengt på grunn av værforhold er stengt nå, slik som E6 over Gratangsfjellet i Troms. Det er usikkert om vegen kan åpnes igjen i kveld. E10 over Bjørnfjell kan også bli stengt på kort varsel, sier driftsleder Siril Veiåker-Nilsen i Vegtrafikksentralen nord i Statens vegvesen lørdag kveld.

Hun trekker også fram Senja som et område som har stengte veger og svært vanskelige kjøreforhold.

– I tillegg er E6 over Saltfjellet i Nordland, E6 over Sennalandet og mange andre veger i Finnmark stengt, men der er folk stort sett oppmerksomme på at forholdene kan endre seg raskt. Vi oppfordrer derfor hyttefolk og andre om å sjekke 175.no og ikke forhaste seg med å forlate hytta, sier Siril Veiåker-Nilsen.

Vinden og snøen fortsetter lørdag kveld og natt til lørdag. Så roer det seg i morgentimene søndag, før det igjen blir vind og snø søndag ettermiddag og kveld.