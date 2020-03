Strømbrudd flere plasser i Vesterålen. Må muligens vente til i morgen for å få løst feilen

Nyheter

Like etter klokken 20:00 fikk Vol beskjed at strømmen var borte i Bø. Ti minutter senere forsvant den på Hadseløya. Vi vet også at strømmen var borte en periode på deler av Langøya.

På Hadseløya var strømmen borte i fem minutter, før den kom tilbake for noen. Det er uvisst hvordan ståa er i resten av regionen.

Vakthavende i Trollfjord nett forteller følgende.

– Flere brudd jobber på se om vi kan sende ut for å se på feilene. Det er mulig det ikke blir sett på før i morgen, da været er såpass dårlig at det blir vanskelig å gjøre noe med nå, får Vol vite før vi blir brutt med vakthavende på Trollfjord.

Ved Lofotkraft får vi litt mer informasjon:

– Det er Statnett har koblet ut deler av sentralnettet. Det er en veldig uoversiktlig situasjon. VI vet ikke hvor feilen ligger og ei heller hvor lang tid det vil ta å rette. Vi må bare vente på beskjed fra Statnett, får vi beskjed om. .

Hvor undertegnede sitter, i Tømmervika på Stokmarknes, er det strøm og internett. Men Vol har snakket med flere rundt om på Hadseløya og ellers i Vesterålen som alle har fått tilbake strømmen, men mangler internett.

Klokken 21:00 forstår Vol det slik at alle i Vesterålen har fått tilbake strømmen, men at det fortsatt er strømbrudd i deler av Lofoten, men også der skal de aller fleste ha fått tilbake strømmen.

Internett er det verre med. Etter det Vol forstår, er det flere som klokken 21:00 ikke har fått internett tilbake.

Vol kommer tilbake med mer.