Europavei 10, ved Sørdalen, måtte stenge en periode mandag formiddag. Årsaken var at en semitrailer hadde vanskeligheter med å komme seg opp bakken på nordsiden av Sørdalstunnelen.

Det skal ha kommet flere vogntog bak som dermed også måtte stoppe. Klokken 13:30 melder vegtrafikksentralen at sjåføren har lagt kjetting på vogntoget, og at vedkommende har kommet seg opp bakken ved egen hjelp, dermed er veien åpen for trafikk igjen.