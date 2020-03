Diskuterte muligheten for kontrollpost i Lofast-krysset

Nyheter

Han var i møte i Lødingens kommunes beredskapsgruppe tirsdag morgen, og der ble han informert om at det er gjort fire ny tester knyttet til mulig koronasmitte i Lødingen kommune. Han understreker at det ikke er gjort noen funn per i dag, men at kommunen vil avvente de nye testene som er gjennomført. I Lødingen kommune er det gjort til sammen fem tester totalt.

– I beredskapsgruppa ble det nevnt, og jeg er enig i det, at den største utfordringen i forhold til mulig koronasmitte i Lødingen er blant turister i kommunen. I Lødingen kommuen har vi fire steder med turister på overnatting. Totalt er det snakk om 13 turister fra fire ulike nasjoner som sitter i karantene i kommunen. Samtlige av turistene som er i karantene i Lødingen har kommet fra Lofoten.

Jacobsen konstaterer at Lofoten med flere tusen turister ikke klarer å holde kontroll i forhold til smitte. Flere har dessuten forsøkt å reise til andre steder. Han kjenner til at Lofoten forsøker å sende hjem så mange turister som mulig, men at kapasiteten fra Leknes lufthavn er redusert.

– Vi jobber nå samlet i Vesterålens seks kommuner, og vi hadde vårt første møte på telefon i går. I tillegg til ordførerne var alle rådmennene også med i dette møtet. Vi fikk en grundig status for kommunene. Vi ser nå fremover og skal koordinere innsatsen mot kononasmitte mellom kommunene. Etter hvert kan det bli snakk om å stenge veier. For å demme opp mot at folk flytter på seg fra Lofoten til Vesterålen, ser vi nærmere på muligheten for en kontrollpost i Lofast-krysset.

– Hva er ensikten med å sette opp en slik kontrollpost?

– Det vi diskuterer, er å få kontroll med trafikken. Kommunene har behov for å kjenne til hvem som er i kommunen, og har et mål om at befolkningen skal holde seg i ro. Likevel vil det være en del trafikk som uansett må tillates, fordi det er veldig mange jobbpendlere som bor i en kommune og arbeider i en annen kommune. Dette kan bli utfordrende, sier Hugo Jacobsen til Vol.

Han opplyser at kommunene har et ønske om å holde utenbygds folk unna, og da vil kontrollposter kunne være et nyttig tiltak.

– For å unngå oppblomstring av koronasmitte, ønsker kommunene kun egne innbyggere å forholde seg til slik situasjonen er nå.

Etter gårdagens telefonmøtet med kommunene, ser han at det totalt sett jobbes godt i kommunene.

– Beredskapsgruppene rundt om kring i kommunene i Vesterålen legger ned en formidabel innsats. Foreløpig ser situasjonen bra ut, og kommunene er godt rustet. Vi planlegger nå for den videre utviklingen av situasjonen for å stå rustet for det som skal skje, sier Jacobsen, som også har kontakt med lederne i Lofotrådet for å få til en best mulig koordinering av innsatsen mot koronaviruset.