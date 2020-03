Regjeringen innfører hytteforbud. Kan strafffes med fengsel i seks måneder

Nyheter





På torsdagens pressekonferanse gjorde han det klart at det gjøres noen unntak, blant annet for familier hvor ett familiemedlem er bekreftet smittet, men ikke de andre. Da kan resten av familien være på hytta slik at man unngår at de også blir smittet, mens den som er syk må være hjemme, opplyste statsråden.

Beskjeden kommer etter at syv av landets fylkesmenn ønsket et forbud nå mot å oppholde seg på hytter som ikke er i egen kommune. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok til ordet for for forbud onsdag.

Nå svarer regjeringen på fylkesmennenes ønske.

– Dette er en beslutning som jeg helt til det siste håpet at vi kunne sllippe å ta, sa Høie på en pressekonferanse torsdag.

– Jeg vil understreke at jeg er glad og takknemlig for de hyttefolkene som har fulgt oppfordringen om å dra hjem. Men dessverre er det også noen som ikke har gjort det, fortsatte helseministeren.

Overtredelser på det nye forbudet kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.