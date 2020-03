Nyheter





Målet er at digital søknad skal være tilgjengelig for alle søkere, uansett hvilken kommune man befinner seg i. Dermed kan både søkere og Nav spare tid.

– Vi er glade for at vi kan bidra til å lette prosessen med å søke penger, både for den enkelte som er rammet av denne vanskelige situasjonen og for kommunene som opplever stor økning i tall på søknader, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.