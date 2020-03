Helsedirektoratet ber folk bidra til å ivareta den psykiske helsen

Nyheter





– Alle sammen opplever denne situasjonen som spesiell, men da er det viktig at vi også tenker på dem som ikke har noen og dem som bor alene. Vi vet at mange sliter og har behov for noen andre å snakke med, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet til NTB.

Mandag ble psykologer pålagt å stenge dørene for å hindre spredning av koronaviruset. Det har medført at hjelpeorganisasjonene innen psykisk helse har styrket sine tilbud.

– Vi har vært i kontakt med organisasjonene som jobber med dette. Blant annet har Mental Helse oppbemannet sin hjelpetelefon, opplyser Granlund.

Lekekamerater for barn

For å ivareta barn og ungdoms behov for lek og sosialisering er det tillatt med én til to faste lekekamerater. Granlund fremhever at det er viktig å sikre at samtlige barn blir sett.

– Det er også opp til foreldre å tenke på om noen i klassen til barna ikke kommer til å ha kontakt med noen i det hele tatt. Det er viktig å oppfordre til å ta kontakt med andre så alle har noen å snakke litt med, sier divisjonsdirektøren.

Granlund understreker at det likevel er viktig at personer med koronasymptomer ikke omgås andre utenfor husstanden.

Stor pågang

Generalsekretær Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen i Mental Helse Ungdom opplyser om svært stor pågang på organisasjonens hjelpetelefon.

– Jeg er bekymret for at virussituasjonen kan føre til at flere kommer til å slite med den mentale helsen og utvikle en form for angst både før og etter denne pandemien, sier Tollefsen til Byas.

– Vi gjør vårt beste, men det er en markant oppgang av mennesker som både ringer, sender meldinger og mail. De digitale plattformene er de mest populære, forteller generalsekretæren.