Mann død etter voldshendelse i Mosjøen

Nyheter

En mann er død og en annen er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med dødsfølge (straffeloven §274). De to har en familiær relasjon til hverandre og hendelsen skjedde i et privat hjem natt til i dag.

– Politiet har iverksatt etterforskning både på åsted og i form av vitneavhør. Vi er i en tidlig, men svært viktig fase av etterforskningen. Politiet vil komme med mer informasjon om saken i løpet av dagen, sier Monica Nøtland, jourhavende jurist, Nordland politidistrikt i pressemeldingen.

Kommunens kriseteam kalt ut og de er i gang med ivaretakelse av de pårørende.