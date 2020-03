Nyheter

For de siste par ukene har det stort sette vært regn, snø og vind i skjønn forening.

Torsdagen gir oss like godt alle disse værtypene på en gang.

For på begynnelsen av dagen vil vi få brukbart vær, med skyet oppholdsvær og rundt to grader. Utover dagen blir det imidlertid mer regn, før nedbøren går over i sludd og snø på kvelden.

Vindmessig blir det en roligere dag i dag, med vind fra sør opp i 11 meter i sekundet. Gradstokken kan muligens nå opp i seks plussgrader.