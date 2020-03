Korona setter stopp for nye fly, som skulle til Evenes

Nyheter

Forsvarets Forum melder at våpen- og flyprodusenten Boeing stenger produksjonslinjen for blant annet de maritime overvåkningsflyene Poseidon P-8. Årsaken skal være at man vil beskytte de ansatte ved anleggene i Seattle for smitte av koronaviruset COVID-19. Boeing-direktør Dave Calhoun beklager.

Nå innsettes han som toppsjef for ny luftving på Evenes Oberst Eirik Guldvog innsettes formelt torsdag denne uka, som sjef 133 luftving. Andøya flystasjon blir samtidig til stasjonsgruppe Andøya som blir en del av 133 luftving på Evenes.

Norge skal etter planen få fem fly av denne typen i 2022 som en erstatning for P-3 Orion som nærmer seg utfasing.

Forsvarsdepartementet sier til Forsvarets Forum at den pågående epidemien vil få konsekvenser for forsvarsanskaffelser. Anskaffelsesprosjektet av de fem maritime overvåkningsflyene P-8 koster rundt 10 milliarder kroner.