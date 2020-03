Evenes: Det signeres fortsatt kontrakter for utbyggingen på flystasjonen

Nyheter

Bare siden nyttår, så langt i 2020, har vi inngått kontrakter for nærmere 219 millioner kroner med ulike entreprenører for investeringen på nye Evenes flystasjon. Det opplyses i ei pressemelding fra Forsvarsbygg.

– Vi har aktivt gått ut til markedet og sagt at vi vil at hjulene i Norge skal holdes i gang. Til nå har vi signert store og små kontrakter for vel 219 millioner kroner, og mer vil komme. De fleste er fra nord, to kommer fra Sør-Norge, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

I den nærmeste tiden kommer det flere konkurranser for Evenes. Blant annet korttidsleie av boliger utenfor basen, administrasjonsbygg for hundetjenesten, forsyningsbygg, velferdsbygg og sykestue for å nevne noe.



Smittevern viktig på et anleggsområde

Smittevern innenfor flystasjonens gjerder opprettholdes strengt, og alle som jobber innenfor gjerdene gjør en flott jobb slik at anleggsvirksomheten kan opprettholdes. Det vil alltid være noen som må i karantene eller meldes syk. Dette håndteres etter gjeldende retningslinjer fra myndighetene.





Disse har fått kontrakter innenfor nye Evenes flystasjon så langt i 2020:

Hamstad AS (VVS): 23,3 mill

Jensen elektriske: 21,5 mill

Peab Bjørn Bygg AS (to kontrakter): 64,5 mill

LNS (Leonhard Nilsen & sønner): 10 mill

Elumni: 8 mill

Enwa PMI: 43 mill

Berthelsen & Garpestad: 49 mill (signeres i april)