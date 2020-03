Oppfordrer folk med fritidsbåt til å være hjemme i påska

Nyheter

Mandag var mannskapet på redningsskøyta Knut Hoem i aksjon da de fjernet bruk på propell og sidepropell på en sjark.

– Det var et lite dykk ved kaia, der sjarken kom på siden av oss, sier skipper Anders Klaussen-Dishington.

Oppdraget var ett av forholdsvis få som mannskapet har hatt så langt i år.

– I antall har vi færre oppdrag enn normalt, noe som har med været å gjøre. Mange båter har laget på land en god del av vinteren. Det ser ut til at det har vært mindre antall småbåter og fremmedbåter i år. Mitt inntrykk er at mange stopper i Lofoten. Jeg tror det er en av grunnene til at det er mye mindre trafikk, utdyper Klaussen-Dishington.

Snart er det påske. Skipperen regner med at den blir rolig. Han håper også at båtfolket tar hensyn til koronasituasjonen, siden smittefaren også er gjeldende til sjøs.

– Her på Myre er det ikke så mange fritidsbåter, og vi er derfor ikke så belastet med det. Redningsselskapet har gått ut med en nasjonal oppfordring om at folk ikke bruker båtene mye og helst holder seg hjemme i påska. Dersom det oppstår redningssituasjoner og vi må ut, er det stor sjanse for at vi må ta folk om bord i redningsskøyta. Det vil vi helst unngå med tanke på smittefaren. Blir mannskapet smittet, må vi i karantene, noe som igjen kan gå ut over beredskapen, slår Anders Klaussen-Dishington fast.