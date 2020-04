Forskjellig praksis for hvordan digitale møter holdes i Vesterålen

Nyheter

I Øksnes er det som vi tidligere har skrevet en del debatt om gjennomføringen. Den vil foregå via ei telefonløsning, og ikke Teams eller andre lignende digitale løsninger. Det her det vært en del debatt om.

I Hadsel gjennomføres kommunestyret i Teams for deltakerne som er med, mens publikum og presse kan følge møtet på kommunens egen Youtube-kanal.

Det blir det aller første kommunestyremøtet i Hadsel som gjennomføres nettbasert, og ordfører Kurt Jenssen (Sp) ser fram til å jobbe med de 24 andre folkevalgte via video.

– Det blir spennende, og vi har hatt prøveoppkoblinger for å sikre at alle kommer seg opp på nett og får delta. Det er cirka 20 saker på sakslisten, samt fire interpellasjoner og grunngitte spørsmål og en orientering fra kommunelegen om koronasituasjonen. For å nevne noe, sier ordføreren.

– Vi har fått nye regler som tilsier at vi i disse korona-tider kan gjennomføre nettmøter uten presse tilstede. Vi vil fra Hadsel gjøre vårt ytterste for at både presse og beboere kan følge møtene på nett. Det er viktig med åpenhet, kanskje spesielt i disse koronatidene, mener Jenssen.

Likt i Sortland

Torsdag er det formannskap i Sortland. VOL forespurte kommunen onsdag om å få bli med på møtet via Teams. Dette fikk vi i utgangspunktet avslag på.

– Har sendt forespørselen til ordfører som er ansvarlig for møtet. Tilbakemeldingen er at pressen ikke vil få være med på Teams-møtet i Formannskapet, forklarte kommunedirektør.

Det hele viste seg imidlertid å dreie seg om en misforståelse. Sortland sender møtet på sine nettsider, hvor publikum og media kan se møtet.

Test i Bø

I Bø skal politikerne teste seg på innlogging for digitale møter torsdag. Det oppsatte kommunestyremøtet har ingen saksliste, men møtet er mer for å teste den digitale løsninga., opplyses det fra kommunen.