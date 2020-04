Kommuneoverlegene ber folk holde seg i ro i påsken

Nyheter

I flere pressemeldinger fra kommuneoverlegene i regionen fastholdes det at folk oppfordres til å holde seg hjemme i påska.

– Påsken er høysesong for å samles i familien på tvers av landet, og for å være ute i fjellet og naturen. Men akkurat denne påsken må vi velge annerledes.

Dette er den klare oppfordringen fra Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø, og hans kolleger i regionen.

For tiden mottar kommunene i Vesterålen og Lofoten flere henvendelser om folk som vil legge påsketuren hit. Studenter vil hjem og treffe familie og gamle venner. Turister vil på topptur og skreifiske. Det er også mye trafikk over grensa til Sverige for handel og skiaktiviteter. Kommuneoverlegene er bekymret for konsekvensene dersom mange gjør alvor av planene.

– Når var det smitten virkelig kom til Norge og spredte seg? I stor grad var det rundt vinterferien, da mange var i Alpene på skitur, og uforvarende tok smitten med seg hjem. En storstilt påskeutfart vil kunne gi akkurat samme ødeleggende effekten internt i Norge, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

– Bedrifter går konkurs og livsverk ligger i grus. Nasjonen vår har den høyeste arbeidsledigheten siden krigen. Mange ofrer nå veldig mye for å begrense smittespredningen. I en slik sammenheng må hver enkelt spørre seg hvor viktig det er at akkurat du drar på påsketur akkurat nå, sier Bleidvin.

Vanskelig å anslå

Kommuneoverlegene understreker at det er vanskelig å anslå hvordan smitten vil spre seg og øke fram til påsken. Selv om situasjonen er bra akkurat nå, kan mye endre seg på to uker.

– Akkurat nå ligger hundre mennesker i Norge på respirator på grunn av korona. Vi har et veldig sårbart helsevesen her vi bor, og ikke minst gjelder dette sykehusene. To-tre intensivpasienter ekstra er en veldig stor belastning, sier Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland

Fylkesmannen i Nordland har i sine tilbakemeldinger til sentrale myndigheter uttrykt stor bekymring for at påskeutfart kan medføre at viktige redningsressurser, særlig helikoptrene, blir satt ut av spill.

– Værforhold kan fort gjøre at vi ikke kan få assistanse fra helikopter eller ambulansefly. Forrige uke tok det 10 timer å frakte en smittet pasient fra sykehuset i Lofoten til Bodø, påpeker Røkenes.

– Unntak vil alltid finnes. Vi forstår selvsagt om noen reiser for å besøke nær slekt som ligger på det siste, og bebreider ikke noen for det. Vi har ikke innreiseforbud. De må fortsatt følge karantenereglene, men vi verken kan eller vil komme med reaksjoner mot de som er i slike situasjoner, understreker Bleidvin.

– Dette er snakk om sjeldne tilfeller. Karantenereglene og reiserådene er myntet på det store flertallet av fritidsreisende og studenter, ikke personer som har viktige oppdrag for næringslivet eller alvorlig sykdom i familien, sier han.

– Besøk av slekt og venner får vi ta igjen når denne tiden er over. Vi håper så mange som mulig kan kose seg hjemme. Kjøp et brettspill, som Erna sa. Eller legg et puslespill, bygg en snømann, eller gå en tur i lysløypa, avslutter Svensson.

– Vil belaste beredskapen

Regjeringen innførte hytteforbud 19. mars. Dette som en følge av at mange ikke fulgte oppfordringen om å ikke reise på hytta. Helsetjenesten i hyttekommuner har i situasjonen med koronaviruset heller ikke kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere.

Store deler av den norske befolkningen har som tradisjon å reise på hytta i påsken for blant annet å gå på ski.

– Vi vet at det kan skje uhell, som for eksempel fører til brudd, i påsken. Da vil dette belaste beredskapen i kommunen der folk har hytte ytterligere. Derfor håper vi at folk respekterer hytteforbudet og holder seg hjemme i år, sier Astrid Bertinussen Holm som er kommuneoverlege i Andøy.

– Så du tenker at folk skal følge statsminister Erna Solbergs oppfordring, med å «spille brettspill hjemme og late som man er på hytta»?

– Ja, rett og slett, sier Berthinussen Holm.

Hadsel er kommunen med flest fritidsboliger i Vesterålen, tett etterfulgt av Andøy:

1866 Hadsel 626 1867 Bø (Nordland) 304 1868 Øksnes 334 1870 Sortland - Suortá 613 1871 Andøy 614

Kan ikke gjøre unntak

Kommuneoverlegen i Andøy sier at hun har fått spørsmål fra folk om det ikke er greit at de likevel reiser på hytta.

Kommunene har ikke anledning til å gi dispensasjon fra hytteforbudet, men strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å unngå store materielle skader er tillat. Det vil si at man kan dra på hytta for å for eksempel måke av taket, for så å reise hjem igjen uten overnatting. Regjeringen oppfordrer dog hytteeiere til å få lokalt bosatte personer til å ta seg av vedlikehold og tilsyn.

De som allikevel skulle trosse forbudet og oppholde seg på fritidseiendom i en annen kommune, kan få bot på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Justisminister Monica Mæland (H) uttalte tidligere denne uken at politiet ikke vil banke på hyttedører i påsken.

– Skulle noen bevisst unnlate seg og bryte loven, og politiet får kunnskap om det, vil dette bli en forfølgning slik politiet gjør i andre saker, sa hun.

Ifølge regjeringen kan det gis unntak fra hytteforbudet for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Dette fordi at det er en betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand.

Tips og råd fra legene

Hva er så legenes anbefalinger?

Under finner du kommuneoverlegenes råd for påsken: