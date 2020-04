Nyheter

17 tunge kjøretøy ble kontrollert i forbindelse med kontrollen. Det viste seg at flere av vogntogene hadde for mye last. Dette skal visstnok ha vært tilfellet flere ganger den siste tiden, ifølge vegvesenet.

Den som måtte bøte hardest i kontrollen, var sjåføren av en trekkbil, som viste seg å være tre tonn for tung. Det endte med bruksforbud, krav om omlasting og et gebyr på 11.000 kroner. Boten måtte sågar betales på stedet.