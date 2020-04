Ny hytteforskrift gjør det mulig å gjøre vedlikehold på hytta i Sverige eller Finland

Nyheter





– Det er nå tillatt å dra til Sverige eller Finland for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på hytte/fritidseiendom for å avverge store materielle skader, for eksempel snømåking. Ved retur til Norge blir man ikke ilagt karantene, melder politiet på Twitter.

De kommer samtidig med en presisering.

– Ved slik reise er det er ikke tillatt å oppsøke og handle på butikker, å overnatte før retur til Norge, å ha nærkontakt med andre enn sin husstand under oppholdet, ifølge politiet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie understreker i en pressemelding at intensjonen med den nye forskriften i hovedsak er av praktiske og nødvendige årsaker.

– Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine, skal kunne gjøre det for å unngå store materielle skader, sier Høie i pressemeldingen.

Han understreker dog, som politiet også presiserer, at de gjeldende hytteeierne ikke kan ta seg til rette som de selv ønsker.

– Jeg understreker at det ikke er lov å oppsøke butikker eller kjøpesentre mens man er i Sverige eller Finland, og det er heller ikke lov å overnatte, sier Høie.