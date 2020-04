Varsler om betydelig snøskredfare

Nyheter

Mye løs snø har skapt trivelige skiforhold for lokalbefolkningen i de nordligste regionene i løpet av helgen, men mandag er det slutt. Mye løs snø i terrenget kombinert med en vindøkning fører til massiv transport av fokksnø inn i leheng og skaper ustabile forhold i fjellet fra mandag varsler Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Så fra i dag av øker snøskredfaren til faregrad 3- betydelig i Nordland og sørlige deler av Troms, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Karsten Müller.

Det vil være lett å løse ut skred i den ferske fokksnøen og skredene kan bli store.

– Ellers i Troms og Finnmark er det moderat snøskredfare. Her er vinden ikke fullt så kraftig, men like fullt er det et godt råd å unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak, varsler NVE.