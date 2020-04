Åpner gradvis opp igjen samfunnet i slutten av april

Nyheter





Statsministeren takket det norske folk for at de har fulgt reglene og forholdt seg til regjeringens retningslinjer på en god måte. Samtidig understreket hun at det ikke er tid for å lene seg tilbake, og at det er viktig å videreføre strategiene som har vist seg å fungere.

– Vi er fortsatt langt fra halvspilt hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp. Men med godt lagspill har Norge klart å få kontroll på dette viruset. Jobben nå er å holde fast på denne kontrollen, sa statsministeren da hun tirsdag presenterte en plan for å lette på en del av de strenge koronatiltakene.

Blant annet åpnes skoler og barnehager gradvis og hytteforbudet fjernes i ukene etter påske.

Hun advarte mot å tro at vi nå kan lene oss tilbake og bevege oss tilbake til hverdagen.

– Det vi gjør nå, er å åpne litt opp. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at dette ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder. Andre tiltak og råd gjelder derfor fremdeles, sa hun på pressekonferansen.





Her er regjeringens smitteverntiltak som gjelder fra 13. april.

* «Regjeringen fortsetter «slå ned-strategien» i kampen mot koronasmitten

* Skoler og barnehager holder stengt i hele landet også etter påske. Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

* 27. april: Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

* 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte.

* Regjeringen opphever forbudet om å overnatte på hytta fra 20. april

* 20. april: Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern.

* 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak.

* Større idretts- og kulturarrangement forbys fram til 15. juni.

* Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.