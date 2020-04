Nyheter

Yr melder for langfredag om en nokså grå dag, med nedbør i form av snø stort sett hele dagen. Midt på dagen kan nedbøren derimot komme som regn, om vi skal tro på yr.

Temperaturene holder seg under frysepunktet, bortsett fra noen timer midt på dagen da gradestokken kan bikke over på et par plussgrader.